田村淳が100日で「青学一直線」
ロンドンブーツ1号2号・田村淳の青学受験までの約100日をAbemaTVで密着。
2019年2月6日
2018年3月26日
2018年3月4日
-
田村淳が青学受験に失敗 英語が原因だと分析、再受験の可能性も
再受験の可能性を視野に入れつつ、受験後も単語帳を見続けていると淳
女性自身
-
ロンブー田村淳の青学大受験 背景に娘の幼稚園受験がある？
受験の背景には、2020年に控えた娘の幼稚園受験のためという噂もあるそう
日刊ゲンダイDIGITAL
2018年3月3日
-
青学大に不合格だったロンブー田村淳 大学以外で法律を学ぶ可能性に言及
「不合格でしたが…法律を学びたい気持ちは変わらない」とツイートした
日刊スポーツ
-
田村淳の青学受験、すべて不合格と発表「辛くも青春を味わった」
「とても辛くも、青春を味わせてもらった時間でした」とコメント
スポーツ報知
-
田村淳が青学大受験終え妻に感謝「娘のことを任せっきりだった」
「奥さんに家庭のことを、娘のことを任せっきりだった」として感謝
スポーツ報知
2018年2月27日
2018年2月26日
2018年2月25日
2018年2月24日
2018年2月23日
2018年2月18日
-
青学入試不合格の田村淳を勇気づける 田村亮がかけた言葉
相方の田村亮は「淳は失敗した後の方が気持ちが強い」と指摘
女性自身
-
田村淳が青学大の「全学部入試」に不合格「簡単に入れる大学じゃない」
不合格を確認した淳は「そんな簡単に入れる大学じゃないんだね」とコメント
東スポWEB
2018年2月17日
2018年2月11日
-
「大学合格したら通う気あるのか？」受験中の田村淳が質問に回答
「合格すれば通って、学んで、卒業して、それを人生に活かしたい」と返答
マイナビニュース
-
田村淳の青山学院大学受験 元カノたちが応援「体に気をつけて」
中学時代の初カノは「体に気をつけて受験勉強頑張ってください！」と応援
ABEMA TIMES
2018年2月10日
-
ロンブー田村淳の青山学院大学受験 「出たがり」の演出家はつまらない？
「日本一の出たがり」を自称する演出家のせいで、番組が迷走しているという
NEWSポストセブン
-
「田村淳、青学受験の結果は？」の賭け企画を中止 受験ネタにされ怒りも
9日、淳はTwitterで「大変遺憾であります」と企画に怒りをにじませた
東スポWEB