日野皓正
日野皓正は、日本を代表する世界的なジャズ・トランペット奏者。東京都出身、1942年10月25日生まれ。
2017年10月6日
2017年9月14日
2017年9月9日
2017年9月6日
2017年9月5日
2017年9月4日
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マツコ・デラックス ビンタ騒動めぐり世田谷区をチクリ
マツコは騒動の舞台となったコンサートを主催した世田谷区にチクリ
トピックニュース
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坂上忍 日野皓正氏の主張を厳しく批判「指導不足を如実に現してしまった」
ビンタ騒動後の会見で、中学生には親心から手を挙げたと説明した日野氏
トピックニュース
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太田光がビンタ問題の日野皓正氏を批判「どう考えたっておかしい」
「あんなのどう考えたっておかしいじゃん。なぁ？往復ビンタだよ？」と批判
日刊スポーツ
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井戸田潤 日野皓正氏のビンタ騒動に理解「胸がスカッとする部分も」
井戸田潤は「ちょっと胸がスカッとする部分もありました」と理解を示した
デイリースポーツ
2017年9月3日
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日野皓正氏のビンタ騒動 叩かれた学生はアカデミー賞作品に感化された？
中学生は映画「セッション」を見たに違いないと話題になっているとライター
女性自身
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ヒロミ ビンタ騒動の日野皓正氏を擁護「同じことしちゃうかな」
「俺だったら（日野と）同じことしちゃうかな」と擁護
スポーツ報知
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太田光 日野皓正氏の「愛のムチ」を批判「大した音楽家じゃない」
日野氏は「愛のムチ」だったとしたが、太田光は行為を批判
トピックニュース
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松本人志 日野皓正氏のビンタ騒動に独自見解「中学生の心の中が答え」
叩かれた中学生の「心の中が答えだと思うんですよね」などと話した
スポーツ報知
2017年9月2日
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日野皓正氏が男子中学生をビンタした問題 学生の父親が「誤解」と言及
中学生の父親は「多くの人がこの件に関して、誤解をしている」とコメント
スポーツ報知
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上西議員、日野皓正氏のビンタ騒動に苦言「あれはコミュニケーション」
顔を往復ビンタした男子中学生とは親しい仲だったと説明し、謝罪した日野氏
日刊スポーツ
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報道陣の取材に応じた日野皓正氏 ビンタに関する報道を釈明
ビンタについては「軽く触っただけ」と意図的ではなかったとした
デイリースポーツ