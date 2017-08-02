ダルビッシュ有がドジャースへ電撃移籍
2017年8月1日、レンジャーズ・ダルビッシュ有のドシャース電撃移籍が決定した。
2017年9月17日
2017年9月4日
2017年8月10日
2017年8月8日
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ダルビッシュ有の加入で「意図せぬいい結果」 MLB公式サイトが指摘
後ろに控えている先発投手に「意図せぬ良い結果が生まれている」と指摘
東スポWEB
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ダルビッシュ有がドジャースデビューで10K 1000奪三振が秒読みへ
4日の登板でメジャー通算970奪三振となり、1000奪三振まで秒読み態勢に
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年8月7日
2017年8月5日
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ダルビッシュ有が白星デビューに安堵「めちゃくちゃならヤバイと」
「いきなりトレードで来てめちゃくちゃだったらホントにやばい」と語った
フルカウント
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ダルビッシュ有がドジャース移籍後初勝利 圧巻の7回無失点10K
7回3安打無失点、奪った三振は10を数える好投で、今季7勝目
スポニチアネックス
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ドジャーズに移籍したダルビッシュ有 敵地メッツ戦で初登板
2死一、三塁の直後、ダルビッシュはセンター方向に強烈な打球を許した
フルカウント
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ダルビッシュ有のドジャース移籍の理由 米6年目で迎える正念場
ダルビッシュは今季が6年契約の最終年だったため放出候補になったと記者
文春オンライン
2017年8月4日
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ダルビッシュ有の広告にコラムニストが疑問視「惜別広告でなぜ批判？」
古巣レンジャーズファンへの惜別メッセージの内容を、コラムニストが疑問視
フルカウント
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LA地元紙記者に聞くダルビッシュ有「相当の期待ができると思う」
「ここまでデカいとは思わなかった」「これは凄いなあって思った」と記者
スポーツ報知
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ダルビッシュ有の「惜別広告」にファンが感謝 「一流の行為」
レンジャーズのファンへ「すべてのことに感謝します」と惜別のメッセージ
フルカウント
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ダルビッシュ有のドジャースへの移籍会見 笑いの渦でつかみOK？
「足を引っ張らないようにしたい」と真顔で話し、笑いを誘った
スポニチアネックス
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ダルビッシュ有が古巣レンジャーズファンへ粋な計らい 広告で感謝
3日付のレンジャーズの地元紙に全面広告を掲載し、感謝の思いを伝えた
スポニチアネックス
2017年8月3日
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ロサンゼルス紙がダルビッシュ有の巨体に驚嘆「彼は巨大だ」
体格の大きさに衝撃を受けた様子で、「彼は巨大だ」「本当に巨大だ」と紹介
フルカウント
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ダルビッシュ有の加入をドジャースのR・ヒルも歓迎「素晴らしいこと」
ドジャースの先発ローテを担うリッチ・ヒルは「素晴らしいこと」とコメント
フルカウント
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ドジャースのロバーツ監督 加入したダルビッシュ有の英語に感銘
「感銘を受けたのは彼の英語だ」「とても知的な男だ」とコメント
フルカウント