ダルビッシュ有がドジャースへ電撃移籍

2017年8月1日、レンジャーズ・ダルビッシュ有のドシャース電撃移籍が決定した。

2017年9月17日

2017年9月4日

2017年8月10日

2017年8月8日

2017年8月7日

2017年8月5日

2017年8月4日

2017年8月3日

2017年8月2日