前川前文科次官の出会い系バー通い報道

2017年5月22日に読売新聞が、「前川前次官 出会い系バー通い」という見出しで、前川喜平氏が次官在任中に新宿・歌舞伎町の出会い系バーに出入りしていたことを報じた。