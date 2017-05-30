前川前文科次官の出会い系バー通い報道
2017年5月22日に読売新聞が、「前川前次官 出会い系バー通い」という見出しで、前川喜平氏が次官在任中に新宿・歌舞伎町の出会い系バーに出入りしていたことを報じた。
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2017年6月6日
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前川喜平氏は「バカ正直」現場主義で子どもの貧困対策に意欲的と美談続々
子どもの貧困対策に取り組むNPO理事長はブログで「誠実な方」と絶賛
日刊ゲンダイDIGITAL
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前川喜平氏の報道で注目を浴びた出会い系バー 元家出女性が語った実態
「家が貧しくて稼いだお金を親に渡しているコ」などがいたと元家出女性
女性自身
2017年6月1日
2017年5月31日
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菅官房長官 オフレコで語った前川喜平前次官への「口撃」
前川喜平前次官に対し「それにしても、よくあんなことが言えるよ」と口撃
デイリー新潮
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加計学園問題 内閣官房参与も特区推進を前川喜平氏に要請「早く進めて」
当時の内閣官房参与の木曽功氏が前川喜平氏に新設を働きかけていたという
文春オンライン