ココリコ田中直樹が離婚
2017年5月2日、ココリコの田中直樹が、小日向しえと離婚したことを発表。
2019年7月8日
2017年8月10日
2017年7月15日
2017年7月14日
2017年5月15日
-
ココリコの田中直樹「ガキ使」で松本人志から離婚イジられる
松本人志が「なんか元気ないよね？」「家に帰ったら誰がおるん？」と追及
日刊スポーツ
-
ココリコ田中直樹 元妻の小日向しえに「愛してる」と絶叫
「子どもが2人（家で）待っている」「ご迷惑をおかけしまして…」と謝罪
モデルプレス
2017年5月14日
2017年5月13日
2017年5月12日
2017年5月11日
2017年5月8日
2017年5月7日
-
田中直樹と小日向しえ 「去年の9月からギクシャク」と月亭方正が明かす
田中と小日向しえは、2016年9月ごろからギクシャクしていたという
デイリースポーツ
-
松本人志 田中直樹の子どもに同情する声に反論「言われる筋合いない」
2人の子どもに同情する声に対し「被害者と決められることが被害者」と松本
マイナビニュース
-
芸人が家を買うと離婚？ワイドナショーでささやかれたジンクス
離婚したココリコの田中直樹は数年前に家を建てて、喜んでいたと松本人志
日刊スポーツ
-
松本人志 「ガキ使」出演者のジンクスを明かす「誰か1人が1回独身になる」
「誰か1人が1回独身になる。僕が独身のころはみんな結婚してて」と発言
スポニチアネックス
-
松本人志が田中直樹の離婚に苦言 「芸人の離婚はもっと楽しく」
田中が子どもの親権を持ったことから、さまざまな憶測が出ている状況に言及
スポーツ報知
2017年5月5日
-
おぎやはぎの小木博明 ココリコ田中直樹の離婚は「悪い離婚ではない」
「田中さんもいい人だし、しえさんもいい人。どっちもいい人同士」と説明
デイリースポーツ
-
藤本敏史がココリコ田中直樹の様子明かす「子どものことを一番心配」
事前に聞いておらず、「『大丈夫？ 心配したわ』みたいになって」と藤本
ABEMA TIMES
-
おぎやはぎ小木博明 ココリコ田中直樹の離婚原因を推測「いい人過ぎる」
「（夫婦が）いい人過ぎるっていうのも悪いよ」と小木
トピックニュース