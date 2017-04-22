中川俊直氏が女性問題で政務官辞任
『中川俊直氏が女性問題で政務官辞任』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年8月1日
2017年7月31日
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中川俊直議員が女性問題で釈明 厳しい声が噴出「甘い汁吸うため」
31日放送の各局情報番組では、コメンテーターらから厳しい声が噴出したそう
日刊スポーツ
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小倉智昭 中川俊直議員のSNSでの釈明にツッコミ「SNSに縁のない方には」
「ソーシャルメディア全般を使って、お詫びをさせていただいた」と釈明
トピックニュース
2017年7月16日
2017年7月7日
2017年5月11日
2017年5月10日
2017年4月29日
2017年4月28日
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橋本マナミが中川俊直議員愛人の心境を代弁？「さすが国民の愛人！」
「2番目でもいいと、最初は思っていたと思う」と心境を代弁
デイリースポーツ
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中川俊直議員「会見止められている」 東国原英夫氏も指摘
地元広島の元後援会長によると、会見を止められていると中川氏は話したそう
スポーツ報知
2017年4月26日
2017年4月25日
2017年4月24日
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東国原英夫氏 中川俊直氏の選挙区に青学大・原晋監督を擁立する仰天プラン
青山学院大陸上競技部の原晋監督を擁立するプランを披露
デイリースポーツ
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中川俊直氏の女性問題対応に自民党関係者が苦い表情か「またFacebook」
中川氏は、記者会見もせずFacebookに「不徳の致すところ」とコメントした
スポニチアネックス
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杉本彩 不倫で辞任した中川議員＆愛人と共通の知り合いだった
杉本は、中川議員と愛人の共通の知り合いだったことを明かした
デイリースポーツ