中川俊直
中川俊直は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。1970年4月25日生まれ。広島県東広島市出身。
2018年7月18日
2017年8月1日
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中川俊直議員の謝罪会見に怒り 「お前ちょっと責任取れよ」
「嘘としか思えないから『お前ちょっと責任取れよ』って思う」と指摘
キャリコネニュース
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高橋真麻 中川俊直議員に嫌悪感あらわ「やったことは気持ち悪い」
高橋真麻は中川議員について「やったことは気持ち悪いな」とコメント
トピックニュース
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坂上忍 中川俊直議員の「動物が好き」回答に怒り「下心見える」
惚れやすいかを問われた中川氏は、「人が好きでまた動物が好き」と回答
日刊スポーツ
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倉田真由美氏 中川俊直氏の会見に激怒「お前、責任取れよ！」
中川氏は不倫問題を謝罪したが、倉田真由美氏は「辞職した方がいい」と指摘
トピックニュース
2017年7月31日
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中川俊直議員が女性問題で釈明 厳しい声が噴出「甘い汁吸うため」
31日放送の各局情報番組では、コメンテーターらから厳しい声が噴出したそう
日刊スポーツ
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小倉智昭 中川俊直議員のSNSでの釈明にツッコミ「SNSに縁のない方には」
「ソーシャルメディア全般を使って、お詫びをさせていただいた」と釈明
トピックニュース
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カンニング竹山 中川俊直議員に苦言「1回辞めないといけないと思う」
「政治家の不倫って今、辞職ラインになっている」と指摘
スポーツ報知