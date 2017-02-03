市來 玲奈は、日本の女優、競技ダンサー、ボールルームダンサーであり、女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバーである。千葉県出身。1996年1月22日生まれ。
総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナが担当
クランクイン！
芸能活動休止中のフワちゃんらが並んでいた写真が番組ロゴに変更
スポニチアネックス
担当者が「くすぶっている美女」を見つけてくるのがうまい、とライター
デイリー新潮
だがその後、市來アナの読み方が正解で、自分が間違えていたことを説明
デイリースポーツ
元乃木坂46である市來玲奈アナが見せたダンスの切れ味に、ファンは感嘆
関係者は、アナウンサーの現場は体育会系で臨機応変さも重要、と話す
日刊ゲンダイDIGITAL
フリー転身の噂もある水卜麻美アナの後釜として期待されていると同局関係者
女性自身
同番組を9月いっぱいで卒業することを発表した
スポーツ報知
芸能プロは男性関係まで厳しくチェックしているから安心だと関係者
理由は各局が即戦力を求めて、採用方針を変えつつあると女子アナ評論家
週プレNEWS
23日の放送で市来からペア解消を告げられ、山本アナは肩を落とした
内定時期が早いとの指摘もあるが、局アナの採用試験では珍しくないという
J-CASTニュース
乃木坂46卒業生がテレビ局正社員のアナウンサーになるのは初めて
日刊スポーツ