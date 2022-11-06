宇佐見真吾
『宇佐見真吾』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年5月15日
2024年9月27日
2023年12月16日
2023年12月15日
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高城れに＆中日・宇佐見がスピード離婚「立浪のせい」と囁かれる意外なワケ
Xでは「立浪のせい」と中日・立浪和義監督の名前がトレンド入りも
女性自身
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ももクロ高城れに、中日・宇佐見真吾の離婚に球界からも「ショック」の声
かねてももクロファンを公表し、高城との電撃結婚からは約1年1カ月
東スポWEB
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ももクロ・高城れに離婚、このタイミングでの電撃発表を選んだ理由
発表の翌朝には大谷翔平の会見が控えていた、と民放キー局デスク
NEWSポストセブン
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高城れに、中日・宇佐見とスピード離婚…宇佐見に「女遊び」説浮上か
離婚理由を巡っては、宇佐見の「女遊び」説も浮上していると筆者
Smart FLASH
2023年12月14日
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高城れに離婚で不謹慎コメが続出…「宇佐見さんにも高城さんにも失礼」
ネットでは、阪神の佐藤輝明と交際するのかなど煽り立てるファンが続出
スポニチアネックス
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「ももクロ」高城れにが宇佐見真吾と離婚 1年1カ月でのスピード破局
昨年11月に宇佐見真吾との結婚を発表したが、1年1カ月でのスピード破局に
スポニチアネックス
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ももいろクローバーZの高城れに 中日の宇佐見真吾と離婚
14日にSNSなどで報告し、「出会えたことはとても幸せでした」と感謝
オリコンニュース