谷川弥一
1941年8月12日生まれ。 日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自民党長崎県連会長。 文部科学副大臣、長崎県議会議員を務めた。
2024年2月11日
2024年1月28日
2024年1月23日
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「逆ギレ」で炎上した谷川弥一議員の会見に記者あ然…SNSには辛辣な声
冒頭では謝罪したが次第に感情的な態度が増え、記者に激昂する場面も
女性自身
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裏金事件で略式起訴された谷川弥一議員「責任取れと言うなら死ぬしかない」
辞職届を提出し、記者会見で「私が悪いと言っている」とコメント
FNNプライムオンライン
2024年1月22日
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谷川弥一衆院議員が辞職会見 裏金化した多額の還流は「飲食などに」
22日に長崎県大村市で会見を開き、辞職届を提出したと明らかにした
共同通信
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谷川弥一氏が会見で謝罪、物議醸した「頭悪いね」発言も撤回
過去に事実関係を確認する記者へ「頭悪いね」などと発言した件に言及
FNNプライムオンライン
2024年1月8日
2023年12月19日
2023年12月15日
2023年12月13日
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逆ギレ議員・谷川弥一氏 国会での爆睡姿に批判「仕事辞めて家で寝ろ」
12日に国会で1時間30分ほど爆睡したことにSNSで批判的な声が上がっている
Smart FLASH
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「頭悪いね」発言謝罪 自民党・谷川弥一氏は2000票差ギリギリ当選だった？
2021年の衆院選では5万7000票を得たが、次点の候補者との差はわずか2000票
週刊女性PRIME