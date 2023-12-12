谷川弥一

1941年8月12日生まれ。 日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自民党長崎県連会長。 文部科学副大臣、長崎県議会議員を務めた。

2024年2月11日

2024年1月28日

2024年1月23日

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2023年12月12日