ホセ・フェルナンデス

ホセ・フェルナンデスは、マイアミ・マーリンズ所属のプロ野球選手。 1992年7月31日生まれ、キューバ出身。

2017年4月14日

2017年3月17日

2016年10月30日

2016年10月27日

2016年9月29日

2016年9月28日

2016年9月27日

2016年9月26日