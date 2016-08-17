夏の甲子園2016
『夏の甲子園2016』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年7月10日
2016年8月29日
2016年8月23日
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存在感を示し4強入りした明徳義塾 元阪急・島谷金二氏が打撃指導
今回の甲子園には開幕前からチームに帯同し、アドバイスを送った
デイリースポーツ
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夏の甲子園 舞台裏で起きていた高校球児たちの「珍事件」とは
九州国際大付で、優勝旗を控え選手がベンチ内の扇風機に突っ込んでしまった
東スポWEB
2016年8月22日
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第98回全国高校野球で準優勝 北海のエース大西健斗、出待ちファンに笑顔
エースの大西健斗は、宿舎前で出待ちしていた小中学生ファンに笑顔を向けた
スポーツ報知
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作新学院が甲子園優勝 プロスカウトは作新学院・今井達也を高評価
プロのスカウト陣は、152キロ右腕を持つ作新学院の3年今井達也を高評価
スポニチアネックス
2016年8月21日
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54年ぶり夏の甲子園制覇・作新学院 こだわり続けた「6」という数字
選手たちと指揮官は願掛けで、6という数字にとにかくこだわっていたという
東スポWEB
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ザ・たっちの弟、かずや 母校の作新学院の優勝に「嬉しすぎて幽体離脱〜」
「凄く嬉しいです！嬉しすぎて幽体離脱〜」と持ちギャグをフル活用し喜び
デイリースポーツ
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夏の甲子園、準優勝の北海エース・大西健人「やりきったぞぉ！」と完全燃焼
北海のエース大西健人は、ピンチの時でも晴れやかな表情を忘れなかったそう
スポニチアネックス
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夏の甲子園 作新学院が北海を下し54年ぶり2度目の優勝
作新学院は1962年の第44回大会以来、54年ぶり2度目の優勝
スポニチアネックス
2016年8月20日
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地震と批判に苦しんだ熊本の秀岳館 それでも「甲子園は最高の場所」
県内出身選手ゼロの秀岳館は、地震と批判に耐えた夏を終えた
スポーツ報知
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甲子園決勝は作新学院VS北海 南北海道勢は2006年以来の決勝進出
作新学院は史上初めて春夏連覇した第44回大会以来、54年ぶりの決勝進出
スポニチアネックス
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夏の甲子園・準決勝 栃木県代表の作新学院が54年ぶり決勝進出
史上初めて春夏連覇した第44回大会以来、54年ぶりの決勝進出
スポニチアネックス
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明徳義塾の馬淵史郎監督、入江大生に真っ向勝負を宣言「敬遠はせんよ」
「敬遠はせんよ。うちの投手がきちっと投げたら抑えられる」とコメント
スポニチアネックス
2016年8月19日
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夏の甲子園がいよいよ準決勝 あすの2試合の見どころは
作新学院と明徳義塾の試合は、どちらも打線が強力で打撃戦が期待される
フルカウント
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夏の甲子園・準々決勝 史上初の北海道、本州、四国、九州から1校ずつ4強に
北海、作新学院、明徳義塾、秀岳館の4校が準決勝に勝ち進んだ
スポニチアネックス
2016年8月18日
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北海のイケメンエース大西健斗 3連続完投で88年ぶり4強に導く
北海のイケメンエース・大西健斗は、9安打3失点の粘投で完投勝利
デイリースポーツ
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北海高校のブラスバンドが渋滞で遅刻 控え部員がアカペラで応援
バス4台が高速道路で発生した事故による渋滞に巻き込まれ、遅れてしまった
デイリースポーツ