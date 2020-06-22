後藤輝樹は1982年12月8日生まれ、東京都出身。
享年43で、後藤氏は3度の都知事選を含めて計19回の選挙に出馬していた
日刊SPA!
そのスタジオ内にいるフットボールアワーの後藤輝基を指名
東スポWEB
生放送のネタ番組で漫才を披露した際、岩尾がアドリブで急にボケたという
マイナビニュース
カラオケで、山内健司がフットボールアワーの後藤輝基にいじられたという
スポニチアネックス
テレ朝POST
トークの中で「石川県出身の（女の）子とは付き合ったことない」とポツリ
落選した場合は「地方に引っ越して、ほのぼの暮らす」と宣言していた後藤氏
東野に話を振られると「僕、吉本の方と絡んでいいんですか」と反応
「とにかく千葉をカッコよくしたいんです！」と河合悠祐氏は語る
FRIDAYデジタル
公開プロポーズをしたが、前日には加藤健一郎氏も小池都知事との結婚を宣言
「俺が『一緒に吉本辞めよ』って言ったら辞めてくれるよね？」と松本人志
オムツ一丁で政策を訴えるなど、個性的な政見放送が毎回話題になっている
デイリー新潮
続く「スーパークレイジー君」代表の西本誠氏は落ち着いた口調で思いを熱弁
J-CASTニュース
アニメキャラらしき衣装の写真を巡り、アニメ制作会社が注意喚起をしていた
「コードギアス」の主人公を思わせるコスプレ姿を披露する候補者も