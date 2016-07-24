27時間テレビ2016
『27時間テレビ2016』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年7月31日
2016年7月27日
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27時間テレビの敗因を識者が分析 番組を引っ張る存在がいなかった
「MCリレー方式」のおかげで、番組を引っ張る存在がいなかったという
マイナビニュース
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太田光が「27時間テレビ」でケガしていた 「ひどかったよ」と恨み節
太田は大暴走の末に向こうずねや腰を痛めて、全身筋肉痛になったという
トピックニュース
2016年7月26日
2016年7月25日
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指原莉乃がフット後藤輝基に不満爆発 坂上忍の指摘で意外な疑惑が噴出
番組内で軽妙に話していても、撮影が終わったとたん席を離れてしまうという
Techinsight
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NEWS増田貴久が「27時間テレビ」で披露したコント バカリズムも唸る
「カラオケでクセが出すぎてウザい上司と部下」のコントにぶっつけで挑戦
Techinsight
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27時間テレビに電話出演 ベッキーのトーク術に「さすが」の声も
明石家さんま、中居正広と電話でやり取りし、元気そうな様子を見せたという
J-CASTニュース
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ポケモンGOの話題が突然NG 明石家さんまが27時間テレビで平謝り
明石家さんまがポケモンGOについて話すと、スタッフからNGの指示が出たよう
トピックニュース
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爆笑問題・太田光の振る舞いに中堅芸人が不満 土田晃之が明かす
太田は暗黙の了解を守らず、出どころを人に譲らず話に割り込んでいくという
トピックニュース
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27時間テレビの平均視聴率は7.7％ 2013年下回り過去最悪の数字
瞬間最高は23日午後8時の「痛快TVスカッとジャパン」放送中の16.9％だった
スポニチアネックス
2016年7月24日
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27時間テレビで日本一の「そっくりさん」が決定 田中将大に激似！？
グランプリは「ねぎまが大好物！小学6年生のヤンキース田中将大」に決定
モデルプレス
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加藤綾子アナ 明石家さんまがダルビッシュ有の名前を出し大慌て
かつて恋愛が噂されたダルビッシュ有の名前を出したさんま
デイリースポーツ
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内村光良 「サザエさん」出演もセリフは一言のみ
「スカッとジャパン」メンバーが出演したが、内村光良のセリフは一言だった
スポーツ報知
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ウンナンの内村光良と南原清隆が、「27時間テレビ」で画面を通じて交流
番組MCがリレー形式で各コーナーを繋いでいたが、トップは内村
トピックニュース
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明石家さんま 自身の髪型のモデルはケビン・コスナーだと明かす
モデルはケビン・コスナーで、映画「ボディガード」時のスタイルだと説明
デイリースポーツ
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「27時間テレビ」で珍事 フジ上層部が番組延長を指示
番組では、芸人たちが思わぬ言動を繰り返し、無法地帯と化していた
トピックニュース
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東国原英夫氏が「27時間テレビ」で放送事故級の丸出し
パンツ一丁になってくれとの要望があり、カーテンの奥へと向かう東国原氏
デイリースポーツ
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田村淳が禁断のジャニーズグループの共演をイジる
派閥が違うとされる、Kis-My-Ft2とHey！Say！JUMPが共演を果たしていた
トピックニュース
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爆笑問題の太田光らが暴走 「27時間テレビ」でスタジオが無法地帯に
「お笑い向上委員会」では、太田光らが大声で叫び、進行の邪魔をしていた
トピックニュース
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橋本マナミが過激なグラビア撮影の実態告白 手法に怒り
「脱ぎたくないと言っているのに、現場に行くと際どい水着ばかり」と話す
デイリースポーツ