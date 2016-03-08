広島県府中町の中3自殺
『広島県府中町の中3自殺』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年3月13日
2016年3月12日
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広島中3自殺があった中学で卒業式 脅迫の電話も
卒業式を壊すといった脅迫の電話があり、警察官が周囲を警戒
日テレNEWS NNN
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広島中3自殺 なぜ万引きを否定しなかったのか専門家が考察
生徒が教師との面談で、万引きを否定しなかったことに専門家が考察している
東スポWEB
2016年3月11日
2016年3月9日
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広島県の中3自殺 女性担任の「特定作業」進みネットで拡散
ネットでは、学校側に対して「事実上の殺人だ」などの批判が殺到している
J-CASTニュース
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広島県の中3自殺 全校集会で校長が生徒に謝罪「学校の責任があった」
生徒が通っていた中学校では9日、全校集会が開かれた
日テレNEWS NNN
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尾木直樹氏が中3自殺の謝罪会見を批判「逃げは許されません！！」
尾木直樹氏が自身のブログで学校の謝罪会見に怒りをあらわにした
トピックニュース
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広島の中3自殺 小倉智昭氏が学校側に怒りをぶつける
間違った判断の仕方で、生徒は「人生を奪われた」と学校側を非難
トピックニュース