『鴻海(ホンハイ)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
すべてのシャープ種類株を売却し、約2524億円の売却益を得るとのこと
ニュースイッチ
米国の投資受け入れを評価する中で、東芝の事業売却に関連する発言をした
Record China
Amazonは、鴻海ホンハイ精密工業とシャープの陣営に加わるという
読売新聞オンライン
従来の契約関係を一から洗い直してムダを削り、7セグメントすべてが黒字化
J-CASTニュース
一般の社員と同じように働く早川家の精神に感動していると郭台銘会長
NEWSポストセブン
業績悪化はマネジメントの問題で、ガバナンス体制を強化したと説明
プレジデントオンライン
日本の電機大手に憧れ、師と仰ぐのはシャープ元副社長の佐々木正氏だそう
文春オンライン
一般顧客と向き合う畑違いの事業に、郭台銘氏が損切りをして終わる仮説
社長室の下に構造改革担当、人事、法務、省庁担当などを集中させる
日テレNEWS NNN
税引き後利益は274億円の赤字で、債務超過の金額は750億円となった
鴻海のもとで働くわけにはいかないという「悲壮な覚悟」があったという
デイリー新潮