今井洋介さん急死
「テラスハウス」に出演していた今井洋介さんが、2015年11月23日に心筋梗塞で死去した。31歳だった。
2017年11月24日
2015年12月26日
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今井洋介さんの婚約者だったjyA-Me ブログで後悔の念を告白
今井さんは亡くなる1カ月前に体調不良を訴え、薬を飲んでいたと告白
スポニチアネックス
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今井洋介さんと婚約していた…歌手のjyA-Meがブログで告白
温かい季節にする予定だった結婚式に合わせ、入籍日を決めていたことも告白
スポニチアネックス
2015年11月30日
2015年11月29日
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宮城大樹 今井洋介さんの異変に気づけず悔やむ「疑問と怒りしか…」
「2日前に一緒に仕事してたのになんで、気づかなかったのか」とつづった
デイリースポーツ
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今井洋介さん急死 父が心境を吐露「南の島に旅に出たと…」
今井さんがレギュラー出演していたラジオ番組で29日、父が心境を吐露
デイリースポーツ
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今井洋介さん急死 夜になっても起きてこず部屋に様子を見に行き発見
就寝していたが、起きてこないため様子を見に行った母親が発見したという
スポニチアネックス
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今井洋介さん死去 100kgあった体重を半年で65kgまで減らす過酷な減量
スポニチによると、今井さんはたびたび過酷なダイエットに励んでいたという
スポニチアネックス
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今井洋介さん死去 筧美和子が胸中を吐露「信じられません」
同番組の元レギュラーメンバーで、モデルの筧美和子が追悼コメントを発表
モデルプレス
2015年11月28日
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今井洋介さん急死 誰にでも発症しうる「心筋梗塞」の恐ろしさ
死因の心筋梗塞は、誰でも発症する可能性のある病気だという
モデルプレス
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今井洋介さん急死 元共演者の住岡梨奈が死去前日のやり取り明かす
番組で共演した住岡梨奈は亡くなる前日にやり取りしたことを明かした
スポニチアネックス
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今井洋介さん死去 離ればなれになった愛娘への思い「誰よりも愛しい」
ブログではノルウェーにいる愛娘への愛情を何度も言葉にしていた
デイリースポーツ
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今井洋介さん死去 「テラスハウス」の後輩、安達雄基も沈痛
新シーズンに出演の安達雄基は「近い将来に会えると思っていた」と吐露
デイリースポーツ
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今井洋介さん31歳で死去 「テラスハウス」に出演
今井さんは「テラスハウス」に13年7月から14年3月まで出演していた
スポニチアネックス