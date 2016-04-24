テレビ朝日のアナウンサー。広島県出身、1988年10月14日生まれ。
青山愛氏はUNHCRのウクライナ報告担当官として支援に当たっているという
NEWSポストセブン
国連UNHCR協会のYouTubeや公式Twitterで、ウクライナへの支援を呼びかけた
デイリースポーツ
テレ朝退社後は渡米し、ジョージタウン大学外交大学院で修士号を取得
週刊女性PRIME
「修士取得を目指して、『ジョージタウン外交大学院』に進学します」と報告
スポーツ報知
広報によると、退社した後はアメリカに留学するという
マツコ・デラックスが青山アナに「あなた好きでしたよ」と一言
就任前にプロデューサーと「絶対に嘘はつかない」という約束をしたと告白
日刊スポーツ
フリー転身後の夏目アナにとって、救世主的な番組だったという
週プレNEWS
「行きますけれども、基本的には早く帰りたいなと思う」とぶっちゃけた
トピックニュース
有吉弘行にだけ会話する青山愛アナの姿に、業を煮やし「俺の目見て」と発言
海外経験が豊富で、スポーツへの造詣も深い青山愛アナに注目しているという
日刊ゲンダイDIGITAL
有吉弘行に「挫折したことある？」と聞かれ、青山アナはスパッと答えた
スポニチアネックス
卒業した青山愛アナは「怒り新党」に出演し、男女ともに好感が持たれている
しゃっくりが出るか聞かれた青山愛アナは「出ます…人間ですから」と返答
青山アナは好きなタイプを「海外に対する文化の許容範囲が広い方」と述べた
青山アナが白米は好きとしながらも「白米飽きません？」と不意の一言
ある話題でマツコは青山愛アナに対し、「何わかってるんだ、お前は」と発言
帰国子女の青山アナは、日本に帰国しマッサージに行くようになったと発言
男性経験の豊富さを匂わせたり、自信ありげな発言が反感を買ったようと筆者
J-CASTニュース
大胆な性格で、「とにかく行動力がハンパない」という