中国の「抗日戦争勝利70年」

2015年を「抗日戦争と反ファシズム戦争の勝利70年」と位置づけた中国政府が9月3日に北京の天安門広場で開催する軍事パレード。

2015年9月29日

2015年9月28日

2015年9月13日

2015年9月12日

2015年9月8日

2015年9月7日

2015年9月6日

2015年9月5日

2015年9月4日

2015年9月3日