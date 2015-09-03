中国の「抗日戦争勝利70年」
2015年を「抗日戦争と反ファシズム戦争の勝利70年」と位置づけた中国政府が9月3日に北京の天安門広場で開催する軍事パレード。
2015年9月29日
2015年9月28日
2015年9月13日
2015年9月12日
2015年9月8日
2015年9月7日
2015年9月6日
2015年9月5日
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抗日70周年記念の式典で金髪の美少年が映る 中国でかわいいと評判
評判になった男の子は、ベラルーシ大統領ルカシェンコ氏の息子だった
Record China
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抗日式典に香港男性が皮肉「1949年に成立した国が1945年に戦勝国に」
ある香港男性はSNSに「1949年に成立した国が1945年に戦勝国」と投稿
中央社フォーカス台湾
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潘基文事務総長 軍事パレードへの参加に対する日本の抗議に反論
日本からの「国連としての中立性を欠く」との抗議に4日、潘氏は反論した
Record China
2015年9月4日
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村山富市元首相、中国で体調を崩して入院 「抗日行事」観覧できず
「抗日戦争勝利70周年」の出席を見合わせた
J-CASTニュース
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習近平国家主席が行った演説は「反日的」 欧米ネットの反応
演説の内容が反日的だったとして、菅義偉官房長官は遺憾の意を表明
Record China
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習近平主席と会談したプーチン大統領 「抗日戦争勝利70年」を評価
プーチン氏は軍事パレードなど「抗日戦争勝利70年」の意義を評価した
読売新聞オンライン