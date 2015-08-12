澤穂希の結婚
澤穂希が30代の一般男性と8月8日に結婚したことを電撃発表した。
2016年7月26日
2015年9月11日
2015年8月29日
-
カラテカ入江慎也が澤穂希に失恋？「いいなと思った時期あった」
「僕が（澤さんを）いいなと思った時期があったんですよ」と入江
スポーツ報知
-
澤穂希は辻上裕章氏の積極性に押された？ 武田修宏氏が明かすウラ話
結婚発表後に「自分からいったんですか？」と澤に聞いたことを明かした
デイリースポーツ
2015年8月27日
2015年8月23日
-
澤穂希 夫の辻上裕章氏と別居婚状態でも「いつまでに同居とかはない」
現在は別居婚状態だが、「いつまでに同居したいとかはない」と発言
デイリースポーツ
-
澤穂希と結婚した辻上裕章さんは「悪く言う人はまずいない」好人物
ムードメーカーで、彼のことを悪く言う人はまずいないと思うと関係者は語る
NEWSポストセブン
2015年8月17日
2015年8月16日
-
フィフィ 澤穂希の結婚の取り扱い方に苦言「本当に失礼」
「日本のメディアってプロのアスリートに対して本当に失礼」とフィフィ
週刊女性PRIME
-
前園真聖氏 過去に番組で「澤穂希はタイプじゃない」と発言したと告白
以前に番組で、澤について「タイプではない」と発言したことを再確認
デイリースポーツ
2015年8月15日
2015年8月13日
-
中瀬ゆかり氏 澤穂希の結婚に言及した吉田沙保里に「心配」
澤穂希の結婚を受け、婚活を強化するとした吉田に「ますます心配」と中瀬氏
トピックニュース
-
澤穂希が入籍した辻上裕章氏の素顔を友人が語る 「非常に魅力的な男性」
関係者によると、「澤の結婚相手は元Jリーガーの辻上裕章さん」とのこと
日刊ゲンダイDIGITAL
-
澤穂希が結婚 武田修宏氏が彼女の言葉に感じていた「予兆」
4月に武田修宏氏と番組で共演した際に「のんびり暮らしたい」と語った澤
東スポWEB
-
丸山桂里奈が意味深発言 自身の結婚について「電撃的にあるかも」
「電撃的にがあるかもなので期待していてくださいね（笑）」とコメント
デイリースポーツ
2015年8月12日
-
澤穂希 公の場で初めて結婚を語る「頼りがいのあるすてきな旦那様」
澤は、結婚相手について「彼に対しては本当に素の自分を出せる」とコメント
日テレNEWS NNN
-
三浦知良 澤穂希の結婚に一言「強い味方になってくれる」
「お相手がサッカー関係者なら、強い味方になってくれると思う」と三浦
スポーツ報知
-
澤穂希の結婚 情報得てなかった井上公造キャスターに加藤浩次が突っ込み
「澤さんと今年2回、ご飯を食べているが恋の話をしたことがない」と井上氏
Sports Watch
-
吉田沙保里 親友の澤穂希の結婚受け「リオもあるけど婚活も平行したい」
吉田は「リオ（五輪）もありますけど、平行してやっていければ」と婚活宣言
デイリースポーツ