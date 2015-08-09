東アジアカップ2015
『東アジアカップ2015』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年9月25日
2015年8月30日
2015年8月27日
2015年8月17日
2015年8月14日
2015年8月13日
2015年8月12日
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釜本邦茂氏 東アジア杯で噛み合わなかった川又堅碁と永井謙佑に苦言
川又堅碁と永井謙佑は名古屋のチームメートだが、結果を残せなかったと指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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ハリルホジッチ監督、東アジア杯の結果受け強化プランを前倒し？
Jクラブ関係者からは「海外組のFWを試していくことになるのでは」との声が
東スポWEB
2015年8月11日
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ハリルホジッチ監督が代表選手に求めるあらゆる面での「世界基準」
厳しい状況でメンタルを出し切るには、相応のフィジカルが必要と筆者は指摘
SOCCER KING
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東アジア杯で日中のカメラマンの間でいざこざ 日本人が退席処分
大会組織委員会は先に到着したカメラマンから座席を選べるようにしたという
Record China
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東アジアカップで日本の敗戦を救った武藤雄樹 裏に愛妻との壮絶秘話
夫人とは交際期間中に、武藤の合コン参加がバレて、一度別れていたそう
東スポWEB
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槙野智章が東アジア杯を終え危機感「日本人の弱さが浮き彫り」
東アジア杯では、日本人の弱さが浮き彫りになってしまったと槙野
スポニチアネックス
2015年8月10日
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ハリルジャパンの新戦力は？ 倉田秋や藤田直之が持ち味を出す
倉田秋と藤田直之は、求められる運動量で持ち味を十分に発揮したとのこと
SOCCER KING
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東口順昭が度重なるケガを乗り越え代表再デビュー 「ゴールは特別」
度重なる大きなケガを乗り越えて、中国戦で再デビューを飾った
livedoorスポーツ
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ハリルホジッチ監督 言い訳報道に反論「怒りたい」
言い訳をしていると報じられることについて、監督は「怒りたい」と反論
デイリースポーツ
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日本代表の「アジア最強論」が完全に崩壊 CBの不足が問題との指摘
根本的な問題点はCB不足で、世界と戦えるのは吉田麻也しかいないと指摘
サッカーダイジェストWeb
2015年8月9日
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ハリルジャパンが中国にドロー 東アジアカップを最下位で終える
前半11分に中国に先制されるも、MF武藤雄樹のゴールで同点に追いついた
SOCCER KING
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ハリルジャパン 東アジア杯の連覇が消えたなか戦う中国戦のポイント
「守備の良さを崩さないまま、いかに攻撃で形を作れるかがポイント」と筆者
SOCCER KING
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張本勲氏がなでしこジャパンに提言 「監督をかえるのも手」
「（チームの）状態を見て監督をかえるという手もある」と指摘
トピックニュース
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東アジア杯の中国戦で選手が必勝を誓う理由 宿舎生活の規制に関係？
監督は選手に厳しい管理体制を敷いてきたが、現在は緩和されていると筆者
東スポWEB