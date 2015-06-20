柏木由紀と手越祐也の写真流出
AKB48の柏木由紀とNEWSの手越祐也の密着写真が「週刊文春」に掲載された。
2020年8月4日
2017年2月10日
2016年1月17日
2015年12月9日
2015年11月17日
2015年8月2日
2015年7月15日
2015年7月13日
2015年7月11日
2015年7月3日
2015年7月2日
2015年7月1日
2015年6月28日
2015年6月26日
2015年6月24日
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柏木由紀の抱擁写真騒動 NMB48メンバーが立て続けに爆弾発言
近藤里奈は理想のデートを問われ「週刊誌に撮られそうな感じで」と発言
J-CASTニュース
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SKE48松村香織が「キャバクラ嬢の過去」を告白 柏木由紀とは好対照?
松村は取材に「お金がなくてキャバクラでバイトしていた」と直接対応
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年6月23日
2015年6月22日
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尾木直樹氏が柏木由紀に再び苦言「スルーはいじめと同じ」
「スルーほど失礼 いや 人の心を傷つける行為はありません…」と指摘
ナリナリドットコム
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柏木由紀と手越祐也の写真流出 それでも離れないファンとの奇妙な関係
ファンからは「応援しています」とTwitterなどに声援が相次いでいるという
日刊ゲンダイDIGITAL