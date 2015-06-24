武藤嘉紀のマインツ移籍
FC東京の日本代表ＦＷ武藤嘉紀が、ドイツ1部・マインツへの移籍を発表した。
2015年7月31日
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マインツ武藤嘉紀に地元紙が高評価 「なかなかのホームデビュー」
地元紙は「武藤、なかなかのホームデビューを飾る」とのタイトルで報道
SOCCER KING
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武藤嘉紀の開幕戦スタメンを示唆 監督「まるでシンジのよう」
監督は武藤を高く評価し、「まるでシンジ（岡崎）のようだ」とコメント
スポニチアネックス
2015年7月19日
2015年7月15日
2015年7月13日
2015年7月12日
2015年7月11日
2015年7月9日
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マインツ武藤嘉紀の背番号は「9」 入団会見も予定されるVIP待遇
7日に武藤を空港で迎えたGMは、「VIP待遇？そうだね」と上機嫌の様子
スポニチアネックス
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武藤嘉紀がマインツで活躍するためのポイント ポジション争いにハンデか
14/15シーズンのチーム戦術を継承すると監督は明言した
サッカーダイジェストWeb
2015年7月8日
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武藤嘉紀が全身ルイ・ヴィトンの出で立ちで渡独 全身総額124万円
7日、高級ブランド品を全身にまとい羽田空港からドイツに向かった
スポーツ報知
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武藤嘉紀が狙う中田英寿氏の最多得点記録 取れるだけ得点を取る
「結果をしっかり出していきたい。（得点を）取れるだけ取りたい」と武藤
スポニチアネックス
2015年7月4日
2015年7月3日
2015年6月29日
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武藤嘉紀のマインツ移籍に救世主？長谷部誠がサポートを買って出る
「できることがあったら何でも言ってくれ」と長谷部が言っていると関係者
東スポWEB
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武藤嘉紀の課題はドイツ語の習得 現時点では「ダンケシェーン」くらい
現時点では「ダンケシェーン（どうもありがとう）くらい」と話した
東スポWEB
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岡崎慎司が結果を残したことが武藤嘉紀のマインツ移籍に大きな意義か
「日本人に何ができる？」と懐疑的な目を向けられる心配がないと筆者
サッカーダイジェストWeb
2015年6月28日
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武藤嘉紀は新天地マインツで試合に出られるのか ポジション争い展望
武藤は同世代の選手6人で、2つの椅子を争うことになるだろうと予測
SOCCER KING
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武藤嘉紀のマインツ移籍 データが示すエースの貢献とFC東京の不安
総走行距離やスプリント回数など、どの項目を見ても武藤だ断トツの1位
サッカーダイジェストWeb