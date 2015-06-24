武藤嘉紀のマインツ移籍

FC東京の日本代表ＦＷ武藤嘉紀が、ドイツ1部・マインツへの移籍を発表した。

2015年7月31日

2015年7月19日

2015年7月15日

2015年7月13日

2015年7月12日

2015年7月11日

2015年7月9日

2015年7月8日

2015年7月4日

2015年7月3日

2015年6月29日

2015年6月28日

2015年6月27日

2015年6月24日