武藤嘉紀の海外移籍報道
FC東京の日本代表FW武藤嘉紀が、イングランド・プレミアリーグのチェルシーなど海外クラブから正式オファーを受けた。
2015年5月29日
2015年5月24日
2015年5月23日
2015年5月22日
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武藤嘉紀にマインツが超好待遇を用意? 武藤に合わせた選手獲得を画策とも
武藤を攻撃陣再建の中心に置き、武藤に合ったFWの獲得を進める方針とのこと
東スポWEB
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武藤嘉紀が移籍に迷い 岡崎慎司の去就次第では他クラブも可能性
同クラブの岡崎慎司の去就が微妙なため、最終決断を迷っているという
東スポWEB
2015年5月14日
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武藤嘉紀の獲得報道 マインツサポーターは岡崎慎司の放出を懸念
サポーターからは、岡崎慎司の放出を懸念する声も上がっている
Sports Watch
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武藤嘉紀の獲得を目指すマインツ 資金力不足のため情報操作で優位に
マインツと基本合意したと報じられたが、所属のFC東京側はこれを否定した
東スポWEB
2015年5月13日
2015年5月12日
2015年5月11日
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ハリルホジッチ監督が武藤嘉紀のチェルシー移籍に持論「別のクラブを」
「向上したいのなら、ヨーロッパでプレーできるクラブを探すべき」と語った
ゲキサカ
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武藤嘉紀にチェルシーが「破格待遇」用意? 高レベルのレンタル先準備か
レンタルに出すとしても他リーグの強豪などを選択肢として用意
東スポWEB