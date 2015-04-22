武藤嘉紀の海外移籍報道

FC東京の日本代表FW武藤嘉紀が、イングランド・プレミアリーグのチェルシーなど海外クラブから正式オファーを受けた。

2015年5月29日

2015年5月24日

2015年5月23日

2015年5月22日

2015年5月14日

2015年5月13日

2015年5月12日

2015年5月11日

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2015年5月8日

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2015年5月2日

2015年5月1日

2015年4月28日

2015年4月23日

2015年4月22日