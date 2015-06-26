日本テレビの上重聡アナウンサーが、司会を務める「スッキリ!!」のスポンサー企業である「ABCマート」元会長・三木正浩氏から多額の利益供与を受けていると、「週刊文春」が報じた。
同期からは信頼を得ているが、アナウンサーとしてはギリギリの状況だそう
東スポWEB
「こんな私を拾って下さった」「役に立てるよう頑張りたい」とコメント
スポーツ報知
4月の人事異動を前に、フリーになる意志を固めたと日テレ関係者はコメント
女性自身
現在のレギュラー番組は、日テレ系「ヒルナンデス！」のリポーターくらい
「他番組の出演者と同じで、1年間番組を務め上げて変更が行われた」と説明
スポニチアネックス
2015年に報じられた融資問題に触れ「昨年9月に全額返済しました」と話した
今後について局内では「テレビ出演を避けたほうがいい」との声があるという
週刊女性PRIME
「ポスト桝」の一番手は「スッキリ」を降板する上重聡アナだったと関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
利益供与問題もあり、「視聴者からソッポを向かれたのは当然の話」と関係者
タワーマンションの最上階を売却し、現在は高級賃貸で生活しているという
NEWSポストセブン
ネット上では「上重は芸人じゃないよ？」など戸惑いの声があがった
J-CASTニュース
自身の野球人生を振り返った著書「怪物と闘ったPLのエース」を発売した
加藤浩次が夏休みで司会が1人のためか、軽快なトークを繰り広げた
「悪びれもせず、堂々と開き直っている」と関係者は話した
視聴者に平謝りする加藤に、上重聡アナは「でも似合ってますよ」とコメント
「スッキリ」でテリー伊藤の後釜を狙っていたことを暴露された山里
ナリナリドットコム
フリーになるつもりだったが、いまでは独立話もご破算だという
番組で送検について触れなかったため、上重アナとの関係を疑われる可能性も
「今はほとんどいる意味がない状態になってしまっています」と指摘
共演者の、通勤で電車を使うとの発言に、加藤浩次は「そうだよな！」と一言
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