上重聡アナの利益供与報道

日本テレビの上重聡アナウンサーが、司会を務める「スッキリ!!」のスポンサー企業である「ABCマート」元会長・三木正浩氏から多額の利益供与を受けていると、「週刊文春」が報じた。

2018年12月22日

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