カントリー・ガールズ
『カントリー・ガールズ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年12月26日
2019年3月12日
2017年9月8日
2017年7月1日
2017年6月28日
2017年6月25日
2017年6月9日
2017年4月16日
2017年2月9日
2017年1月2日
2016年11月17日
2016年11月5日
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嗣永桃子が引退を発表 つんく♂からの言葉に苦笑い
つんく♂に報告すると「どうしたの？会社と揉めたの？」と言われたとのこと
スポニチアネックス
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嗣永桃子が見せた「気遣い」 元ハロプロ担当の記者が明かす
テレビのイメージとは違い、話をきちんと聞く子だと元ハロプロ担当の記者
スポーツ報知
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嗣永桃子 引退決断のきっかけは「プレイングマネージャー就任」
決断のきっかけはカントリー・ガールズのプレイングマネージャー就任と告白
スポーツ報知
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嗣永桃子の芸能界引退に評価の声 「実は賢い」
5日の引退発表を受け、ネット上では「ショック」など引退を惜しむ声が浮上
J-CASTニュース
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嗣永桃子が芸能界引退を発表 カントリー・ガールズ全員が笑顔の異例会見
本人を含めカントリー・ガールズ全員が笑顔いっぱいで答える異例の会見
スポニチアネックス
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嗣永桃子が芸能界引退を発表 里田まいが「頼りすぎた」と謝罪
グループのスーパーバイザーを務める里田まいはアメリカから謝罪
オリコンニュース
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「ももち」こと嗣永桃子 17年6月30日で芸能界引退を発表
オーディション合格から15年目という節目の日である17年6月30日に引退する
オリコンニュース