極楽とんぼ・山本圭壱の活動再開
『極楽とんぼ・山本圭壱の活動再開』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年5月2日
2017年2月2日
2016年12月29日
2016年11月21日
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極楽とんぼの山本圭壱が吉本興業復帰 テレビ出演に立ちはだかる壁
2006年に、少女に性的暴行をした疑惑で吉本から契約を解除された山本
J-CASTニュース
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極楽とんぼ山本圭壱の復帰 「恩師」萩本欽一が見せた思いやり
2015年の復帰ソロライブで、「恩師」萩本欽一が思いやりを見せていたという
スポニチアネックス
2016年9月3日
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極楽とんぼ 復活ライブ延期も1時間20分の謝罪トークで会場沸かせる
札幌入りしていた2人は2日、来場したファンに向け経緯説明をして謝罪
デイリースポーツ
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極楽とんぼのライブツアーが3日開幕 山本圭壱は「土下座風」写真を公開
山本圭壱はTwitterに、相方の加藤浩次との2ショット写真をアップした
デイリースポーツ
2016年8月9日
2016年7月31日
2016年7月30日
2016年7月29日
2016年7月22日
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おぎやはぎ 山本圭壱の復帰を10年待った加藤浩次を称賛
矢作兼は相方を10年待つということについて「あんまりない」と特殊性を指摘
トピックニュース
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山本圭壱の「めちゃイケ」出演に番組担当の鈴木工務店氏が太鼓判
構成を担当しており、山本圭壱の復帰について「すごいことは確か」と太鼓判
トピックニュース
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山本圭壱が10年ぶりにTV登場 迷惑をかけた「古巣」を優先
2006年に淫行騒動を起こして芸能界からフェードアウトし、2015年から復帰
スポニチアネックス