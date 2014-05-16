『加藤茶のパーキンソン病告白』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ネットでは「辛い！聞いてるのがつらいよこの話…」と悲痛な書き込みも
J-CASTニュース
切れ味鋭いギャグもあり、パーキンソン症候群からの完全復帰を果たした
スポニチアネックス
番組には主治医が登場し、単なる「胃薬の副作用」だったと説明
体調について、昨年から調子を崩し、入退院を繰り返していたことを明かした
同誌は病院での加藤夫妻の様子を「介護する人とされる人」と例えていた
ナリナリドットコム
昨年出演した「鶴瓶の家族に乾杯」で、会話が続かないなど異変が見て取れた
デイリースポーツ
「傍から見ていても加藤さんはおかしかった」とロケ地の住民が同調している
NEWSポストセブン
昨年8月の収録では、かなり間があってから返答するなど深刻な状況だった
散歩する写真をブログにあげたが、病院の風景に似ているとの声があがった
日刊ゲンダイDIGITAL
事務所は加藤について「あれでいいんです」と繰り返したと言う
日刊スポーツ
加藤の妻である綾菜さんが11日、収録時は風邪だったとブログで説明
クイズに答えるも不正解、それ以後ほとんど加藤の声は聞こえなかった
Techinsight
トレーニング中の姿だが、いささか目に精気がないようにも見える
ガジェット通信