清原和博氏の薬物使用疑惑
元プロ野球選手の清原和博氏(46)が、薬物使用が原因で入院していたことを、3月6日発売の週刊文春が報じた。清原氏の所属事務所は5日、「入院は事実だが、薬物が原因ではない」と否定した。
2020年6月15日
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清原和博氏が執行猶予満了を受けコメント「人生を高校野球に」
清原氏は書面を通じて、「あらためてお詫び申しあげます」とコメント
スポーツ報知
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執行猶予が明けた清原氏の夢は高校野球の監督？ 周囲は飲酒量に懸念も
執行猶予が明けたが、同氏の近況を知る人は「心配なのは、酒量です」と語る
日刊ゲンダイDIGITAL
2018年4月21日
2017年1月16日
2016年7月27日
2016年5月19日
2016年5月17日
2016年2月29日
2016年2月22日
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清原和博容疑者 覚せい剤取締法違反の疑いで23日に再逮捕へ
覚せい剤所持容疑で逮捕されていたが、使用容疑で再逮捕されるという
スポニチアネックス
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清原和博容疑者 巨人時代に興奮剤入りのコーヒーを後輩に飲ませていた？
当時は、多くの選手が興奮剤入りのコーヒーを飲んでいたという
NEWSポストセブン
2016年2月21日
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清原容疑者の映像に「山口組」の字幕 誤用相次いだフジテレビに「酷すぎ」
山口組ナンバー3の逮捕を伝える際に、清原の映像が流れてしまった
J-CASTニュース
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武田鉄矢 清原和博容疑者に打たれた投手に同情「2度も失意させている」
清原容疑者はホームランを打った投手に対して、責任を取っていないと指摘
トピックニュース
2016年2月19日
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清原容疑者の映像に「山口組ナンバー3を逮捕」の字幕 伊藤利尋アナが謝罪
清原容疑者の姿に「山口組ナンバー3を逮捕」という字幕スーパーがでた
トピックニュース
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清原容疑者にエール ダルビッシュ有の言葉がもつ「説得力」
所属するレンジャーズには、薬物依存から立ち直った選手がいる
東スポWEB
2016年2月18日
2016年2月17日
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清原和博容疑者の密売人逮捕 芸能界や山口組に捜査一気に拡大か
警視庁の「本丸」は背後にいるとみられる「山口組ルート」だと警視庁OB
日刊ゲンダイDIGITAL
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電話かけてくるな…清原和博容疑者の知人が過去に密売人との絶縁工作
男性は自ら密売人に電話し、清原容疑者に電話をかけてくるなと言ったという
スポニチアネックス
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清原和博容疑者 相場の約3倍の価格で覚醒剤を購入していた
覚醒剤0.2グラムを4万円で購入していたが、相場は1グラムで約7万円という
日テレNEWS NNN