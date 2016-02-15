清原和博氏の薬物使用疑惑

元プロ野球選手の清原和博氏(46)が、薬物使用が原因で入院していたことを、3月6日発売の週刊文春が報じた。清原氏の所属事務所は5日、「入院は事実だが、薬物が原因ではない」と否定した。