『リプニツカヤ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
THE ANSWER
今夏に出産した長女と一緒に撮った写真＆動画をInstagramで公開した
お相手は、元スケーターのウラジスラフ・タラセンコ氏としている
スポニチアネックス
「痩せなければ」という義務感が強迫観念になると関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
摂食障害の治療をしていた欧州から帰国後に決断したという
スポーツ報知
ビキニの上に救命胴衣を身につけ、クルーザーに乗船している姿をSNSに投稿
ナリナリドットコム
シャツのようものを身につけているが、腰のやわらかなラインが分かる写真
Instagramでは17歳らしいあどけなさの残る表情を見せているという
クランクイン！
演技後のキスアンドクライで、両手でハートマークを作り、微笑んだカット
16日に更新したセルフィーでは、胸元のざっくりあいた服を着て微笑んでいる
同誌は、リプニツカヤとのインタビュー記事を掲載した
サーチナ
リプニツカヤはソチ五輪で、映画「シンドラーのリスト」の音楽で演技
約800人のファンの前で、浅田真央らもリラックスした表情だった