『松村未央』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
お受験塾に行くと、先生から「お父様、ちょっと危険です」と言われたそう
デイリースポーツ
熱愛報道が出た際、陣内が松村に別れを告げると松村は笑顔で部屋を出たそう
女性自身
「いつかはやっといてくれると思ってるもん」との言葉にママタレ軍団が怒り
日刊スポーツ
2017年6月30日に結婚した松村アナについて「居心地がいい」と話した陣内
「本日父親になりました。産んでくれてありがとう」とTwitterで報告した
オリコンニュース
松村アナは「芸人さんの浮気は1、2回はしょうがない」と話した
2人は学生時代から大の仲よしで、楽しそうに食材を選んでいたという
FRIDAYデジタル
妻の松村未央アナに対し、ダウンタウンのどちらが面白いか聞いてみた陣内
事前に「取材場所でのみコメントをする」などと打ち合わせしていたそう
トピックニュース
陣内はフジテレビに挙式の独占取材を持ちかけたが、フジ側から断られたそう
スポーツ報知
陣内と松村未央アナは中居に結婚祝いのお返しを渡そうとしたことがあるそう
交際開始時は、周囲から「騙されている」などと陰で言われていたと告白
後輩の山崎夕貴アナがおばたのお兄さんに浮気されたことへの怒りと嘆き
和田アキ子に「もう一緒に住んでるの？」と問われ「はい」と即答