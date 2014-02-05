田中将大のヤンキース移籍
新ポスティング制度のもと、大リーグへの移籍を目指していた楽天・田中将大投手が1月23日（日本時間）、ヤンキースと7年契約で合意したことを発表した。
2014年4月7日
2014年3月25日
2014年2月21日
2014年2月20日
2014年2月19日
2014年2月14日
2014年2月13日
2014年2月12日
2014年2月11日
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マー君のVIP渡米 現地でも話題に
NY紙によると、田中は自腹で約2000万円の飛行機をチャーターし、渡米
フルカウント
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里田まい ブログで「将犬」逸話
『アメリか』と題したブログで「すぐ点をつける癖」を明かした
スポニチアネックス
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マー君 車5台分の段ボールで上陸
約100人の報道陣が待ち構える到着ロビーには、姿を見せなかったそう
スポニチアネックス
2014年2月10日
2014年2月9日
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マー君&まい 成田まで8時間半
8日からの大雪の影響で、成田空港への車での移動に8時間半も要したという
デイリースポーツ
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佐々木主浩氏、マー君に「遅い」
マー君の調整について「今の練習で大丈夫?」と張本氏が佐々木氏に質問
スポニチアネックス