田中将大のヤンキース移籍

新ポスティング制度のもと、大リーグへの移籍を目指していた楽天・田中将大投手が1月23日（日本時間）、ヤンキースと7年契約で合意したことを発表した。

2014年4月7日

2014年3月25日

2014年2月21日

2014年2月20日

2014年2月19日

2014年2月14日

2014年2月13日

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2014年2月5日