『イルカ追い込み漁』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
いとう漁協は26日、飼育用の捕獲に限定し、10月から解禁すると明らかにした
共同通信
日本政府がイルカ漁を放置しているとし、イルカ漁の中断を要求
中央日報
9月には広島の広島原爆死没者追悼平和祈念館のHPが攻撃された
読売新聞オンライン
ハッカー集団「アノニマス」が日本サイトへの攻撃を示唆する投稿をしている
J-CASTニュース
欧米ネットでは 「悪しき文化だ」 「彼らは残酷だ」 との声があがっている
Record China
EUではフォアグラの輸入と販売禁止を提案されたが、反対多数で否決された
NEWSポストセブン
英では、残酷だとして05年に禁止されたキツネ狩りが復活する見込みだという
「闘牛場で牛が追われるのは我々からみたらかわいそうだなと思う」と宮根氏
トピックニュース
「WAZAの圧力があったと思うが理解に苦しむ」と太地町の漁業者
WAZAでは、漁により入り江が血で染まった様子の映像が再三紹介されてきた
たけしは、潜水艦のソナーなどがクジラにもたらす弊害を問題視した
太地町のイルカは世界各国へ水族館用に生体輸出されているという
日本側は、追い込み漁によるイルカの入手を禁止する決定をした
日テレNEWS NNN
ネット上ではこの発言に共感を示す意見が出ている
和歌山県太地町沖の追い込み漁で捕獲されたイルカの展示を巡っての処分