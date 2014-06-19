『木下百花』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「『前の方が良かった』とか言われて私が喜ぶと思うんかな」と投稿
スポニチアネックス
母からは過保護にされながら、殴る蹴るの暴力を受けていたという
デイリースポーツ
手の甲に入っているタトゥーの柄について問われると「血管とカビ」と回答
ナリナリドットコム
「可愛いんだから刺青なんて入れない方が良い」とのDMが届いたとSNSで報告
スポーツ報知
ウェーブのかかった明るい金髪で、黒いダウンを着ている姿を披露
赤いロングヘアに、首や手にタトゥーの見える自撮りを掲載
NMB48在籍中から数えると約12年半になるとコメント
オリコンニュース
「毎日いつ殺そうかと考えてた」と当時の心境に触れた木下
東スポWEB
「スーパービーイングフリーター」とのことで、共演者が一斉に首を傾げた
トピックニュース
新しい活動では「教祖的存在」となることを計画しているという
木下は、NMB48が誇る「異端児」としてのキャラクターを存分に発揮
日刊スポーツ
10年秋の創設メンバーで、個性的なキャラクターで注目されていた木下
「もうアイドル木下百花として、やり残した事はありません」とコメント
男性サイズの古着スーツに厚底ブーツを履いて登場し、注目を浴びていた
livedoor
舌を出しながら寄り目で左右に首を振り、カメラに猛アピール
「しつこいから教えたのに、スタンプや絵文字しか送ってこない」と木下