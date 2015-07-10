矢口真里の不倫が週刊誌で報じられ、夫・中村昌也と離婚。矢口は騒動後、体調不良を理由にメディアから姿を消している。
騒動後の活動自粛期間について、矢口は「キツかった」などと発言
週刊女性PRIME
過去の不倫＆離婚騒動について「休憩期間がきつかった」と回顧
スポニチアネックス
「3カ月くらい」と述べ、その期間に部屋探しのため不動産店に行ったという
デイリースポーツ
騒動に寄って生じた違約金を、今も「会社に返しています」と告白
不倫発覚時、矢口が素直に気持ちを話していれば風向きは違ったのではと筆者
FRIDAYデジタル
ウニなどの「キラキラするもの」をブログにアップすると、炎上するという
「素直におめでとうございますというのがあるんです」と口にした中村
震える寒さの中で、「新しい自分になれますように」と大声を張り上げた中村
スポーツ報知
報道が出たときは、人生を「終わらせようかなと思った」と告白
オリコンニュース
数日前に共演した際に「今だに違約金を払っている」ことを聞いたという
トピックニュース
「急に不安が押し寄せてきて、パニック状態になった」と明かしていた
「突然、旦那が帰ってきたときというのは？」と太田が唐突に切り出した
「教えて！アプリ先生」MC就任を発表したところ、悪評が聞こえてきたという
報道番組風のコントで、高すぎる授業料を払った人物として登場
中村の父親が仕事を辞め、取材陣は消息がつかめずコメントを取れなかった
他の客が「元奥さんのグループの歌入れるんですよ」とのこと
「不倫した」という事実のみを伝えるためイタく聞こえてしまうと指摘
女性自身
隣の部屋に中村がいると気づいた矢口は店員の気遣いもあり、逃げて帰った
マイナビ学生の窓口
陣内智則はVTRを見ながら「矢口っちゃん！あ、違った」と矢口をイジった
離婚を思いとどまった瞬間について、「結婚式を盛大に挙げたから」と矢口