『Google Glass』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
240Hz駆動に対応したサングラス型ディスプレイを初披露
AV Watch
手塚治虫は「ロボットが人間を助ける社会が来る」ことを予見していたと指摘
Real Sound
コンシューマー向けではなく産業向けで、デザインはよりメガネらしくなった
ギズモード・ジャパン
最近は新たな市場である産業部門に活路を見いだし、成功を収めているそう
JBpress
旧型に比べ、大きくなったディスプレイ、ストレージ倍増、バッテリー50％増
Engadget 日本版
左側頭部から後頭部にかけてはめ込む形で、初代とは違った雰囲気だと筆者
GIGAZINE（ギガジン）
同機には重大な問題があり、立ち止まって戦略を立て直すべきと発言
USB接続でスマートフォンやタブレットと連携して利用するデバイス
Google Glassで商品バーコードを読み取り、注文できる機能を備えている
映画を撮影し海賊版を制作する者が出るかもしれないと懸念してのこと
診察や手術の映像や画像などを、アプリなどに保存できる
01年には、Google Glassのような拡張現実ヘッドセットの開発を開始