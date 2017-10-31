『ソーシャルフリマ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
その後、出品している商品に「嫌がらせ」をされるようになったそう
よろず~ニュース
Engadget 日本版
使用した制服は、フリマアプリでは出品禁止物になっているという
All About
10月1日から、現行の厚さ2.5cm以内から厚さ3.0cm以内に拡大するとのこと
PayPayフリマは、メルカリや楽天ラクマの対抗となる個人間取引アプリ
プロフィール画像は必ず入れ、紹介文にも出品者の属性が分かるような文言を
オレンジページ☆デイリー
急増の背景には、運営企業がトラブルに原則責任を負わない姿勢があるという
共同通信
プレジデントオンライン
フリマアプリなどの個人取引による所得については雑所得に該当するという
まぐまぐニュース
不要なスマホを面倒な手続きなしに、即座に現金化できる「スママDASH」
マイナビニュース
ガジェット通信
個人間取引において偽物を排除し安心で信頼できる市場の確立を目指すという
FASHIONSNAP.COM
目当ての商品はキーワードを保存するなどし、出品の通知が来るよう設定する
日刊SPA!