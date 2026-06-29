ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[望月 慎太郎] 3 - 0 [マックス バシング] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、望月 慎太郎とマックス バシングが対戦した。 第1セットは望月 慎太郎が6-3で先取。第2セットも望月 慎太郎が6-0で連取し、第3セットも望月 慎太郎が