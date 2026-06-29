6月28日、タレントの白石麻衣が自身のInstagramを更新。《Paris》とコメントを添え、パリの街並みで撮影した写真を公開した。その圧倒的なスタイルに注目が集まっている。「白石さんは、ファッション媒体『ELLE Japan』（ハースト婦人画報社）とバッグブランド『Longchamp（ロンシャン）』の企画でパリを訪れたようです。白のショートパンツに袖口が広がった白のニット、ホワイトベージュのロングブーツを合わせたコーディネー