大雨や台風の接近により、大分県内では27日にかけて、各交通機関で影響が出ています。 【写真を見る】【交通情報】交通機関への影響まとめJR一部終日運休ホーバーやフェリー欠航高速通行止めも大雨と台風接近で乱れる JR九州は、久大本線の向之原駅と久留米駅の間、豊肥本線の中判田駅と肥後大津駅の間で26日終日運行を取り止めました。 海の便は、大分空港と大分市を結ぶホーバークラフ