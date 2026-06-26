高松港危機管理コアメンバー会合高松港湾合同庁舎 高松港の危機管理の強化を目指して、高松海上保安部や香川県、警察などが26日、テロを未然に防ぐための対策を話し合いました。 年間約300隻の国際船舶が入港する高松港のテロ対策を強化するため、毎年開かれている会議です。 参加者はまず、危険が迫ったときに各機関がスムーズに情報を共有するための連絡体制を確認しました。 またテロ対策とし