気象台は、呉市や福山市などにレベル4土砂災害危険警報を発表しました。25日夜、呉市や福山市など7の市と町に、レベル4 土砂災害危険警報が発表されました。土砂災害に厳重な警戒が必要です。県内では、26日も未明から昼前にかけて局地的に激しい雨が降る見込みで午後6時までの24時間に降る雨の量は、多いところで120ミリの予想です。気象台は、低い土地の浸水や河川の増水に警戒するよう呼びかけています。一方、JRでは呉線・芸備