6月24日、2人組ユニット・スキマスイッチの大橋卓弥、常田真太郎が『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。『奏』『全力少年』など、多くの国民的ヒット曲を生み出しているスキマスイッチ。同番組では、『全力少年』が誕生した理由について、常田の同級生から「最近無理がきかなくなった」というぼやきを聞き、「歌詞にしてみたい」と着想を得たことなど、多くのエピソードが語られていた。名曲の裏側にあった真実にスタジオやSN