1児の母でタレントの神田うのが、6月22日、自身のInstagramを更新。娘の進路相談のために出席した食事会での “セレブ全開” コーデが話題となっている。「神田さんはこの日、《娘の進路についてパパ（夫）と先生方と4人でお食事会》と投稿。14歳の娘さんの進路について、夫や学校関係者らと話し合う場を設けたことを明かしました。しかし、その後に続いたのは娘さんの進路や学校選びの話ではなく、自身のファッションの話題で