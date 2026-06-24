食料品の消費税減税についての議論が大詰めを迎えています。きょう(24日)の「国民会議」で、とりまとめに向けた案が示されますが、意見集約できるのでしょうか。【写真を見る】消費税“実質ゼロ”案 今後のスケジュールは？消費税“実質ゼロ”実現できる？高柳光希キャスター：消費税の減税に向けた議論が行われています。自民党・小野寺五典税調会長が示した“議長案”をもとに、国民会議で取りまとめ案が示されています。それが