大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、6月24日の放送に映画監督の吉田恵輔が出演した。6月26日に全国公開となる最新作『四月の余白』について、そのテーマ、込めた思いなどを語った。 吉田恵輔「ご無沙汰しております」 水谷加奈「大竹さんも出演された映画『ヒメアノ～ル』（監督：吉田恵輔）の公開時以来、10