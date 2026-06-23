大分銀行は日銀の政策金利引き上げを受け、9月から普通預金の金利を0.3パーセントから0.4パーセントに引き上げます。 【写真を見る】大分銀行9月から普通預金金利0.1%引き上げ政策金利アップを受けて 日本銀行が6月16日、政策金利をこれまでの0.75パーセント程度から1パーセント程度へ引き上げる追加利上げを決定しました。これを受け、大分銀行は9月1日から普通預金の金利を0.1パーセント引