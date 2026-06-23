長崎県観光連盟は、「長崎しま旅 割引キャンペーン」を5月11日から10月5日まで実施している。じゃらんnet、楽天トラベルで割引クーポンを配布し、対馬・壱岐・下五島・上五島・宇久・小値賀エリアの「体験付き宿泊プラン」予約時に適用する。割引額は、じゃらんnetが宇久・小値賀で1人1泊2,500円（2名1泊で最大5,000円）、対馬・壱岐・下五島・上五島で1人1泊3,000円（4名2泊で最大24,000円）。楽天トラベルは宇久・小値賀が1予約2