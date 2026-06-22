日本代表は現地時間20日(日本時間21日)、北中米ワールドカップのグループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦します。オランダ戦で負傷交代した久保建英選手の状態は? 初戦で大敗し、監督も電撃解任されたチュニジアの最新情報は? 目前に迫ったチュニジア戦の予想スタメンと展望について、ゲキサカ日本代表担当の竹内記者が現地からお届けします。(収録日:2026年6月18日)ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹