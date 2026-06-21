（台北中央社）台湾が米国から購入を進めている無人機「MQ9B」について、すでに第1陣の2機が台湾に到着していることが分かった。消息筋が21日、明らかにした。現在はメーカーと軍が組み立てや試験を進めており、今後、飛行試験が行われる見通し。専門家は主に偵察・情報収集能力の強化を目的に運用されると説明している。空軍は2022年〜29年の8年間で217億台湾元（約1100億円）を投じ「MQ9B」4機と地上制御システムを調達する計画